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Олимпиада
Павел Печенкин
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1991 (30) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Урал
1
Луч
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 0
Урал
41'
41'
41'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
Динамо
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:00
Урал
3 : 2
Сибирь
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Урал
3
Сибирь
2
был в запасе