Махмаднаим Шарифи
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июня 1992 (28) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 14:30
Амкар
1 : 2
Анжи
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Амкар
1
Анжи
2
был в запасе
09.11.2012 09 нояб. 2012 пт 18:00
Ростов
3 : 0
Амкар
73'
73'
73'
09.11.2012 09 нояб. 2012 пт 18:00
минуты: 24' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
3
Амкар
0
минуты: 24' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 12:00
Амкар
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Рубин
0
Амкар
1
был в запасе
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 15:30
Амкар
1 : 3
Спартак
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
1
Спартак
3
был в запасе