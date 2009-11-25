Ганию Болайи Осени
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
19 сент. 1991 (29) лет
Рост
177
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 20:30
ЦСКА
2 : 1
Вольфсбург
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 20:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
2
Вольфсбург
1
был в запасе