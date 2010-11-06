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Олимпиада
Сергей Шудров
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 авг. 1989 (31) год
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Ротор
0
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Авангард
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Ротор
1
Авангард
0
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 1
Ротор
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Мордовия
3
Ротор
1
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Ротор
1
Волга
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
минуты: 51' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
минуты: 51' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Ротор
0 : 2
СКА-Хабаровск
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Ротор
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
90'
90'
90'
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Волгарь
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Ротор
0 : 6
Мордовия
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 35'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Ротор
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 35' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
Краснодар
3 : 0
Ротор
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
3
Ротор
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
3
Ротор
2
минуты: 1' - 78' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Ротор
1 : 2
Урал
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Ротор
1
Урал
2
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Волга
0 : 0
Ротор
55'
72'
55'
72'
55'
72'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Волга
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур