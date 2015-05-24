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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Георгий Нуров
№94
Нападающий
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 июня 1992 (28) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
50'
50'
50'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
Химик
2 : 0
Балтика
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
2
Балтика
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
минуты: 60' - 74'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 60' - 74' / Россия. ФНЛ, 23 тур