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Олимпиада
Вячеслав Сушкин
№10
Нападающий
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Команда
Витебск
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 марта 1991 (30) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
2012/2013
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Сочи
4 : 0
Ангушт
24'
11'
56'
24'
11'
56'
24'
11'
56'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
24'
11'
56'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4
Ангушт
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1
Химик
2
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Сочи
31'
31'
31'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
13:00
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Сочи
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
0
Ротор
0
был в запасе
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 1
Луч
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Луч
1
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2
Сочи
1
был в запасе
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 4 тур
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 39'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 1' - 39' / Россия. ФНЛ, 2 тур
07.07.2013
07 июля 2013
вс
15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
07.07.2013
07 июля 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 1 тур