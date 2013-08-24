Евгений Стариков
№87
Нападающий
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Команда
Черноморец
Гражданство
США
Дата рождения
17 нояб. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
был в запасе
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
Томь
1 : 2
Урал
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
1
Урал
2
был в запасе