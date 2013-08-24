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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Стариков
№87
Нападающий
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Команда
Черноморец
Гражданство
США
Дата рождения
17 нояб. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
был в запасе
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:20
Томь
1 : 2
Урал
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:20
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
1
Урал
2
был в запасе