Максим Канунников
№99
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июля 1991 (29) лет
Рост
184
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты
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#Россия
14 июля 2020, 07:40
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