Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Франция
Чехия
Нидерланды
Мальта
Исландия
Косово
Египет
Германия
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Манчестер Сити
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Башкиров
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Заглембе
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 июля 1991 (29) лет
Рост
175
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2013/2014
2011/2012
2009
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
1
Зенит
2
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0
Рубин
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Урал
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Рубин
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
15'
15'
15'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
3'
36'
3'
36'
3'
36'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур