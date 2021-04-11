Павел Евсеев
№5
Защитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 нояб. 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
-:-
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
-
Алания
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
74'
74'
74'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Факел
2 : 0
Шинник
62'
62'
62'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Факел
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Шинник
2 : 1
Волгарь
28'
28'
28'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Шинник
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1
Нефтехимик
2
был в запасе