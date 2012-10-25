Керим Диниев
№26
Полузащитник
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Команда
Нефтчи
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 сент. 1993 (27) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 19:00
Рубин
1 : 0
Нефтчи
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рубин
1
Нефтчи
0
был в запасе