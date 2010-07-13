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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Райбек Сурхаев
№92
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 марта 1992 (29) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2010/2011
13.07.2010
13 июля 2010
вт
11:00
Луч
4 : 0
Ахмат
13.07.2010
13 июля 2010
вт
11:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Луч
4
Ахмат
0
был в запасе