Магомед Адаев
№36
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 сент. 1992 (28) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 11:00
Луч
4 : 0
Ахмат
78'
78'
78'
13.07.2010 13 июля 2010 вт 11:00
78'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Луч
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала