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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ники Зимлинг
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
19 апр. 1985 (35) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Майнц
0 : 3
Бавария
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
0
Бавария
3
был в запасе