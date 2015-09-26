Ники Зимлинг
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
19 апр. 1985 (35) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Майнц
0 : 3
Бавария
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
0
Бавария
3
был в запасе