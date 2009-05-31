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Олимпиада
Антонио Идальго
№8
Полузащитник
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Команда
Сабадель
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 февр. 1979 (42) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Реал
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Реал
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Хетафе
3 : 0
Осасуна
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 35 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Осасуна
1 : 2
Рекреативо
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1
Рекреативо
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Осасуна
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Осасуна
2 : 3
Малага
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Малага
3
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Альмерия
2 : 1
Осасуна
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Альмерия
2
Осасуна
1
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Атлетико
2 : 4
Осасуна
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2
Осасуна
4
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Бетис
0 : 0
Осасуна
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Осасуна
1 : 2
Спортинг
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
1
Спортинг
2
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Осасуна
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1
Осасуна
1
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Осасуна
2 : 0
Нумансия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
2
Нумансия
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 24 тур