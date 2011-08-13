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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Себастьян Шиндзилорц
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 янв. 1979 (42) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 1
Бавария
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
0
Бавария
1
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0
Вольфсбург
3
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур