Себастьян Шиндзилорц
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 янв. 1979 (42) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 1
Бавария
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
0
Бавария
1
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 16:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0
Вольфсбург
3
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур