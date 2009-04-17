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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Ян Рэйнох
№17
Полузащитник
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Команда
Сигма
Гражданство
Чехия
Дата рождения
30 сент. 1981 (39) лет
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
17.04.2009
17 апр. 2009
пт
21:30
Шальке-04
4 : 0
Энерги
17.04.2009
17 апр. 2009
пт
21:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
4
Энерги
0
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Энерги
2 : 1
Арминия
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Энерги
2
Арминия
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Энерги
0 : 2
Кельн
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Энерги
0
Кельн
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Гамбург
2 : 0
Энерги
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
2
Энерги
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
Энерги
1 : 3
Герта
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Энерги
1
Герта
3
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур