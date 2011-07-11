Дмитрий Васильев
№25
Нападающий
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Команда
Витязь
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 мая 1985 (35) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 19 тур
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 19 тур
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
Динамо
1 : 1
Луч
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
минуты: 1' - 38'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 38' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Балтика
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
Сибирь
2 : 2
Луч
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Сибирь
2
Луч
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур