Тимофей Калачев
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 мая 1981 (39) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
77'
77'
77'
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
1
Ростов
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 45'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
1
Зенит
0
минуты: 1' - 45' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
10.05.2019 10 мая 2019 пт 14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019 10 мая 2019 пт 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0
Ростов
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Краснодар
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Динамо
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
0
Динамо
0
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2
Ростов
1
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 16:30
Ростов
0 : 1
Оренбург
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
13'
13'
13'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Уфа
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
минуты: 53' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
0
Уфа
0
минуты: 53' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
1
Ростов
1
был в запасе
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 19:30
Арсенал
0 : 1
Ростов
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
0
Ростов
1
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Ростов
4 : 0
Енисей
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
4
Енисей
0
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:30
Ростов
0 : 1
Крылья Советов
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:30
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Ростов
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 19:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
0
Ростов
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
28.07.2018 28 июля 2018 сб 21:30
Ростов
1 : 0
Ахмат
28.07.2018 28 июля 2018 сб 21:30
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 1 тур