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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Самуэль Арментерос
№55
Нападающий
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Команда
Беневенто
Гражданство
Швеция
Дата рождения
27 мая 1990 (30) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:00
Интер
6 : 2
Беневенто
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
6
Беневенто
2
был в запасе