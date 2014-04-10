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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Виктор Эльм
№12
Полузащитник
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Команда
Кальмар
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 нояб. 1985 (35) лет
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
10.04.2014
10 апр. 2014
чт
22:05
Бенфика
2 : 0
АЗ Алкмаар
10.04.2014
10 апр. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
03.04.2014
03 апр. 2014
чт
22:05
АЗ Алкмаар
0 : 1
Бенфика
03.04.2014
03 апр. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
АЗ Алкмаар
0
Бенфика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
АЗ Алкмаар
1 : 1
Слован
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
1
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
Слован
0 : 1
АЗ Алкмаар
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Слован
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала