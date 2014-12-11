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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Исли Хиди
№23
Вратарь
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Команда
Аполлон
Гражданство
Албания
Дата рождения
15 окт. 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Вильярреал
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аполлон
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Боруссия
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аполлон
0
Боруссия
2
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Боруссия
5 : 0
Аполлон
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Боруссия
5
Аполлон
0
был в запасе
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Вильярреал
4 : 0
Аполлон
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вильярреал
4
Аполлон
0
был в запасе