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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Патрик Мюллер
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
17 дек. 1976 (44) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Монако
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
1
Монако
0
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Монако
1 : 1
Валансьен
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Валансьен
1
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
Монако
0 : 1
Осер
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
0
Осер
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Монако
3 : 1
Ренн
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Ренн
1
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
22:00
Лион
2 : 2
Монако
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
2
Монако
2
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
Монако
0 : 1
Гавр
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Гавр
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Монако
3 : 2
Тулуза
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
3
Тулуза
2
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
Лилль
2 : 1
Монако
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Монако
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Кан
2 : 2
Монако
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур