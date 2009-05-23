Патрик Мюллер
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
17 дек. 1976 (44) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Бордо
1 : 0
Монако
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
1
Монако
0
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Монако
1 : 1
Валансьен
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Валансьен
1
был в запасе
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
Монако
0 : 1
Осер
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
0
Осер
1
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Монако
3 : 1
Ренн
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Ренн
1
был в запасе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 22:00
Лион
2 : 2
Монако
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 22:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
2
Монако
2
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
Монако
0 : 1
Гавр
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Гавр
1
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Монако
3 : 2
Тулуза
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
3
Тулуза
2
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 23:00
Лилль
2 : 1
Монако
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
Лорьян
1 : 1
Монако
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Кан
2 : 2
Монако
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур