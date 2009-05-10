Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Чехия
Мальта
Нидерланды
Франция
Германия
Исландия
Косово
Египет
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Педро Олдони
№4
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 сент. 1985 (35) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Нумансия
0
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Депортиво
1 : 0
Вальядолид
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
1
Вальядолид
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Осасуна
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 33 тур
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
Мальорка
2 : 0
Вальядолид
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
2
Вальядолид
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:55
Севилья
4 : 1
Вальядолид
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Вальядолид
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
21:00
Валенсия
1 : 2
Вальядолид
01.03.2009
01 марта 2009
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Вальядолид
2
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
83'
83'
83'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
83'
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Малага
3
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 24 тур