Педро Олдони
№4
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 сент. 1985 (35) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Нумансия
0
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Депортиво
1 : 0
Вальядолид
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
1
Вальядолид
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Осасуна
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 33 тур
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
Мальорка
2 : 0
Вальядолид
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
2
Вальядолид
0
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 23:55
Севилья
4 : 1
Вальядолид
21.03.2009 21 марта 2009 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Вальядолид
1
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 21:00
Валенсия
1 : 2
Вальядолид
01.03.2009 01 марта 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Вальядолид
2
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
83'
83'
83'
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
83'
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Малага
3
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 24 тур