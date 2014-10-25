Хосе Карлос (Хосе Карлос Фернандес Васкес)
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июля 1987 (33) года
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 22:59
Кордоба
1 : 1
Реал Сосьедад
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 22:59
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 9 тур