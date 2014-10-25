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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Карлос (Хосе Карлос Фернандес Васкес)
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июля 1987 (33) года
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
Кордоба
1 : 1
Реал Сосьедад
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 9 тур