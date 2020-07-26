Андреа Бертолаччи
№91
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 янв. 1991 (30) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 0
Сампдория
26.07.2020 26 июля 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Сампдория
0
был в запасе
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1
Дженоа
2
был в запасе
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:15
Парма
2 : 3
Сампдория
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:15
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
2
Сампдория
3
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Удинезе
1 : 3
Сампдория
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1
Сампдория
3
был в запасе
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Аталанта
2 : 0
Сампдория
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2
Сампдория
0
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Сампдория
3 : 0
СПАЛ
3'
3'
3'
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
3
СПАЛ
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1
Сампдория
2
был в запасе
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2
Сампдория
1
был в запасе
21.06.2020 21 июня 2020 вс 22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
22'
22'
22'
21.06.2020 21 июня 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
03.02.2020 03 февр. 2020 пн 22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
03.02.2020 03 февр. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
5
Сампдория
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
33'
33'
33'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур