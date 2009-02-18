Уэйн Браун
№0
Защитник
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Команда
Бристоль Роверс
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 авг. 1988 (32) года
Рост
167
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.02.2009 18 февр. 2009 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Фулхэм
18.02.2009 18 февр. 2009 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
0
был в запасе