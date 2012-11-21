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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Сирил Женешам
№19
Защитник
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Команда
Истр
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 дек. 1975 (45) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2012/2013
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
Арсенал
2 : 0
Монпелье
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Арсенал
2
Монпелье
0
был в запасе
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
Монпелье
1 : 2
Олимпиакос
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Монпелье
1
Олимпиакос
2
был в запасе
03.10.2012
03 окт. 2012
ср
21:45
Шальке-04
2 : 2
Монпелье
03.10.2012
03 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
2
Монпелье
2
был в запасе
18.09.2012
18 сент. 2012
вт
21:45
Монпелье
1 : 2
Арсенал
18.09.2012
18 сент. 2012
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Монпелье
1
Арсенал
2
был в запасе