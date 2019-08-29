Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Чехия
Мальта
Нидерланды
Франция
Германия
Исландия
Косово
Египет
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Энох-Кофи Аду
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мальме
Гражданство
Гана
Дата рождения
14 сент. 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
АИК
1 : 4
Селтик
51'
51'
51'
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АИК
1
Селтик
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:45
Селтик
2 : 0
АИК
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Селтик
2
АИК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
АИК
1 : 1
Шериф
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АИК
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
Шериф
1 : 2
АИК
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1
АИК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд