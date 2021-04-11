Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Чехия
Нидерланды
Мальта
Франция
Исландия
Германия
Косово
Япония
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Спартак
ЦСКА
Бавария
Барселона
Тоттенхэм
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Оспина
№25
Вратарь
Подписаться
Команда
Наполи
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
31 авг. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
суперкубок италии
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сампдория
-:-
Наполи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
-
Наполи
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
Ювентус
-:-
Наполи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
-
Наполи
-
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Интер
1 : 0
Наполи
71'
71'
71'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
был в запасе
Показать все игры