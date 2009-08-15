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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Вейгар Палль Гуннарссон
№10
Нападающий
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Команда
Стьярнан
Гражданство
Исландия
Дата рождения
21 марта 1980 (41) год
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
Нанси
4 : 0
Монако
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Нанси
4
Монако
0
был в запасе