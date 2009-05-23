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Евро-2020
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Олимпиада
Мариан Келемен
№28
Вратарь
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
7 дек. 1979 (41) год
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Хетафе
1 : 0
Нумансия
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Нумансия
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1
Рекреативо
0
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Нумансия
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:55
Нумансия
2 : 0
Малага
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Нумансия
2
Малага
0
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
21:00
Альмерия
2 : 1
Нумансия
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2
Нумансия
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:00
Атлетико
3 : 0
Нумансия
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3
Нумансия
0
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Нумансия
0 : 0
Эспаньол
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Нумансия
0
Эспаньол
0
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Бетис
3 : 3
Нумансия
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Нумансия
3
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Нумансия
2 : 1
Спортинг
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Нумансия
2
Спортинг
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Расинг
5 : 0
Нумансия
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Осасуна
2 : 0
Нумансия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
2
Нумансия
0
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Вильярреал
2 : 1
Нумансия
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2
Нумансия
1
был в запасе