Кевин Керр
№33
Полузащитник
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Команда
Арминия
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
12 янв. 1989 (32) года
Рост
174
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Гамбург
2 : 0
Арминия
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2
Арминия
0
был в запасе