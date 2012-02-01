Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Чехия
Нидерланды
Мальта
Франция
Исландия
Германия
Косово
Япония
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Спартак
ЦСКА
Бавария
Барселона
Тоттенхэм
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сулеймани Диамутене
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
30 янв. 1983 (38) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
был в запасе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
0
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
был в запасе