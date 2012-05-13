Франческо Парравичини
№82
Полузащитник
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Команда
Сиена
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 янв. 1982 (39) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Наполи
2 : 1
Сиена
56'
56'
56'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Сиена
1
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Лацио
1 : 1
Сиена
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Сиена
1
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Аталанта
1 : 2
Сиена
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1
Сиена
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Сиена
1 : 0
Удинезе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сиена
1
Удинезе
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Сиена
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
1
Сиена
1
был в запасе
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
Сиена
0 : 2
Новара
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0
Новара
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 2
Сиена
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0
Сиена
2
был в запасе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Сиена
4 : 1
Палермо
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
4
Палермо
1
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 24 тур
13.02.2012 13 февр. 2012 пн 22:45
Сиена
1 : 0
Рома
13.02.2012 13 февр. 2012 пн 22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1
Рома
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Ювентус
0 : 0
Сиена
90'
90'
90'
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
0
Сиена
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 1
Наполи
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Наполи
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур