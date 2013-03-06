Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Квинси Промес
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Чехия
Мальта
Франция
Нидерланды
Япония
Исландия
Германия
Египет
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ноуиоуи Лассад
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
8 марта 1985 (36) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2012/2013
06.03.2013
06 марта 2013
ср
22:45
Ювентус
2 : 0
Селтик
06.03.2013
06 марта 2013
ср
22:45
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ювентус
2
Селтик
0
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов, 1/8 финала
12.02.2013
12 февр. 2013
вт
22:45
Селтик
0 : 3
Ювентус
12.02.2013
12 февр. 2013
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Селтик
0
Ювентус
3
был в запасе