Ноуиоуи Лассад
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
8 марта 1985 (36) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2013 06 марта 2013 ср 22:45
Ювентус
2 : 0
Селтик
06.03.2013 06 марта 2013 ср 22:45
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ювентус
2
Селтик
0
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов, 1/8 финала
12.02.2013 12 февр. 2013 вт 22:45
Селтик
0 : 3
Ювентус
12.02.2013 12 февр. 2013 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Селтик
0
Ювентус
3
был в запасе