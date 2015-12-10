Логан Бэйлли
№26
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
27 дек. 1985 (35) лет
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Фенербахче
1 : 1
Селтик
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фенербахче
1
Селтик
1
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Селтик
1 : 2
Аякс
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Селтик
1
Аякс
2
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Селтик
1 : 2
Мольде
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Селтик
1
Мольде
2
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Мольде
3 : 1
Селтик
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мольде
3
Селтик
1
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Селтик
2 : 2
Фенербахче
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
2
Фенербахче
2
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Аякс
2 : 2
Селтик
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Аякс
2
Селтик
2
был в запасе