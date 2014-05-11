Дон Коуви
№21
Полузащитник
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Команда
Хартс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
15 февр. 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Кардифф
1 : 2
Челси
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1
Челси
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Кардифф
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Кардифф
0
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
Сандерленд
4 : 0
Кардифф
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4
Кардифф
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Кардифф
0 : 3
Кристал Пэлас
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Кардифф
0
Кристал Пэлас
3
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Эвертон
2 : 1
Кардифф
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2
Кардифф
1
был в запасе
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кардифф
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
1
Кардифф
0
был в запасе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Кардифф
0 : 4
Халл Сити
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кардифф
0
Халл Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Кардифф
0 : 0
Астон Вилла
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Кардифф
0
Астон Вилла
0
был в запасе
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Арсенал
2 : 0
Кардифф
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
2
Кардифф
0
был в запасе
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 20:30
Кардифф
2 : 2
Сандерленд
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 20:30
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Кардифф
2
Сандерленд
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Кардифф
0 : 3
Саутгемптон
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Кардифф
0
Саутгемптон
3
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 15:45
Ливерпуль
3 : 1
Кардифф
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
3
Кардифф
1
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Кардифф
1 : 0
Вест Бромвич
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Кардифф
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Кардифф
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Сток Сити
0 : 0
Кардифф
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сток Сити
0
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Кардифф
0 : 3
Арсенал
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Кардифф
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 19:00
Кардифф
2 : 2
Манчестер Юнайтед
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кардифф
2
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
Астон Вилла
2 : 0
Кардифф
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:00
Кардифф
1 : 0
Суонси
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Кардифф
1
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур