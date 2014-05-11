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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Дон Коуви
№21
Полузащитник
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Команда
Хартс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
15 февр. 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Кардифф
1 : 2
Челси
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1
Челси
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Кардифф
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Кардифф
0
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
14:00
Сандерленд
4 : 0
Кардифф
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4
Кардифф
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Кардифф
0 : 3
Кристал Пэлас
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Кардифф
0
Кристал Пэлас
3
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Эвертон
2 : 1
Кардифф
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2
Кардифф
1
был в запасе
02.03.2014
02 марта 2014
вс
19:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кардифф
02.03.2014
02 марта 2014
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
1
Кардифф
0
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Кардифф
0 : 4
Халл Сити
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кардифф
0
Халл Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:45
Кардифф
0 : 0
Астон Вилла
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Кардифф
0
Астон Вилла
0
был в запасе
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Арсенал
2 : 0
Кардифф
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
2
Кардифф
0
был в запасе
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
20:30
Кардифф
2 : 2
Сандерленд
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
20:30
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Кардифф
2
Сандерленд
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Кардифф
0 : 3
Саутгемптон
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Кардифф
0
Саутгемптон
3
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
15:45
Ливерпуль
3 : 1
Кардифф
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
3
Кардифф
1
был в запасе
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Кардифф
1 : 0
Вест Бромвич
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Кардифф
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Кардифф
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Сток Сити
0 : 0
Кардифф
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сток Сити
0
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Кардифф
0 : 3
Арсенал
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Кардифф
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
19:00
Кардифф
2 : 2
Манчестер Юнайтед
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кардифф
2
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
18:00
Астон Вилла
2 : 0
Кардифф
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:00
Кардифф
1 : 0
Суонси
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Кардифф
1
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
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