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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Савио Нсереко
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 июля 1989 (31) год
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
22:45
Фиорентина
2 : 3
Парма
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
2
Парма
3
был в запасе