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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Диего Перотти
№8
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 июля 1988 (32) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2010/2011
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
19:55
Севилья
2 : 0
Рома
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Севилья
2
Рома
0
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
1
Гент
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала