Диего Перотти
№8
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 июля 1988 (32) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 19:55
Севилья
2 : 0
Рома
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Севилья
2
Рома
0
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
1
Гент
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала