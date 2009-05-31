Эдиньо (Феррейра Кампос Эдиньо)
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 янв. 1983 (38) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Лечче
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
4
Лечче
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Лечче
1 : 1
Фиорентина
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 50'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Наполи
1
минуты: 1' - 50' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
2
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3
Лечче
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
1
Сампдория
3
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Аталанта
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
5
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Лечче
9'
9'
9'
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Лечче
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 2
Лацио
35'
35'
35'
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лечче
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 20:00
Лечче
0 : 3
Интер
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
0
Интер
3
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 23 тур