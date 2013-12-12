Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Лионель Месси
Россия
Словакия
США
Чехия
Франция
Нидерланды
Мальта
Япония
Египет
Исландия
Германия
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
ЦСКА
Бавария
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уллие Овертум
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Камерун
Дата рождения
2 сент. 1986 (34) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
ПАОК
2 : 2
АЗ Алкмаар
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
2
АЗ Алкмаар
2
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
ПАОК
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
1
ПАОК
1
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Маккаби
0 : 1
АЗ Алкмаар
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур