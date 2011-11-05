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Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Эвертон (Эвертон Энрике Де Соуза)
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 июня 1981 (39) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
испания. примера
Сезон:
2011/2012
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
Крылья Советов
2 : 1
Ахмат
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
15:15
Ахмат
1 : 0
Амкар
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ахмат
1
Амкар
0
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
2
Ахмат
2
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
13:00
Ахмат
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
0
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
26.09.2011
26 сент. 2011
пн
17:30
Анжи
2 : 2
Ахмат
26.09.2011
26 сент. 2011
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Анжи
2
Ахмат
2
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
18:30
Ахмат
0 : 4
Локомотив
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
18:30
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ахмат
0
Локомотив
4
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:45
Волга
3 : 1
Ахмат
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:45
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
3
Ахмат
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
Ахмат
1 : 1
Ростов
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
7'
7'
7'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
6
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:15
Ахмат
2 : 4
Спартак
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
4
был в запасе