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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марк-Ян Фледдерис
№23
Полузащитник
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Команда
Хераклес
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
14 дек. 1982 (38) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
13.07.2016
13 июля 2016
ср
21:45
Дандолк
1 : 1
Хафнарфьордур
81'
81'
81'
13.07.2016
13 июля 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Дандолк
1
Хафнарфьордур
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд