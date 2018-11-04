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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Йоан Эндрю
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 мая 1989 (31) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2010/2011
2009/2010
2008/2009
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Сент-Этьен
4 : 3
Анжер
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
4
Анжер
3
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
18:00
Анжер
1 : 2
Лион
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
1
Лион
2
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Анжер
3 : 4
Ним
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
3
Ним
4
был в запасе