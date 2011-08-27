Ксавье Пентекот
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 авг. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Ницца
0 : 0
Брест
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0
Брест
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Тулуза
2 : 0
Дижон
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2
Дижон
0
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Аяччо
0 : 2
Тулуза
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Аяччо
0
Тулуза
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур