Себастьян Амель
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 нояб. 1975 (45) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0
Лилль
0
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:00
Марсель
2 : 2
Тулуза
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
2
Тулуза
2
был в запасе
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 22:00
Кан
0 : 0
Тулуза
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
0
Тулуза
0
был в запасе
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
Тулуза
3 : 0
Бордо
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
3
Бордо
0
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 23:00
Осер
1 : 1
Тулуза
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Осер
1
Тулуза
1
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сошо
1
Тулуза
2
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
Тулуза
2 : 0
Ле Ман
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
2
Ле Ман
0
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 23:00
Ренн
0 : 0
Тулуза
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
0
Тулуза
0
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
Тулуза
3 : 0
Нанси
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
3
Нанси
0
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Гавр
0 : 1
Тулуза
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Гавр
0
Тулуза
1
был в запасе
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
Тулуза
2 : 2
Ницца
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
2
Ницца
2
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 19:00
Тулуза
0 : 0
Марсель
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0
Марсель
0
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Лорьян
1 : 0
Тулуза
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1
Тулуза
0
был в запасе