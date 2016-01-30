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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марк Дэйвис
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 февр. 1988 (33) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2009/2010
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Лидс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Болтон
1
Лидс
2
минуты: 1' - 70' / Англия. Кубок, 1/16 финала