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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бен Уотсон
№23
Полузащитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 июля 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Уотфорд
61'
61'
61'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Уотфорд
3 : 0
Бристоль Сити
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уотфорд
3
Бристоль Сити
0
был в запасе