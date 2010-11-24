Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Чехия
Франция
Египет
Нидерланды
Мальта
Германия
Япония
Китай
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
ЦСКА
Бавария
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Никлас Андерсен
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 авг. 1988 (32) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2010/2011
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Тоттенхэм
3 : 0
Вердер
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Тоттенхэм
3
Вердер
0
был в запасе
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
22:45
Вердер
0 : 2
Твенте
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Вердер
0
Твенте
2
был в запасе