Никлас Андерсен
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 авг. 1988 (32) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
Тоттенхэм
3 : 0
Вердер
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Тоттенхэм
3
Вердер
0
был в запасе
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
Вердер
0 : 2
Твенте
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Вердер
0
Твенте
2
был в запасе